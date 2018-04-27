تحرير 369 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه مخدرات بمطروح

تحرير 369 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه مخدرات بمطروحالجمعة، 27 أبريل 2018 07:33 م
اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح
إضافة تعليق
نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 369 مخالفة مرورية وتحصيل 4 ألاف و 700جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 49 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
إضافة تعليق
دفتر أحوال المواطن.. قارئ يشكو بناء الأدوار المخالفة بالزاوية الحمراء.. "أحمد" فقد حياته بسبب عمله وارتدى الكفن بدلاً من بدلة الزفاف.. شكوى من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشارع الجديد بمسطرد
اتحاد "القرضاوى" بتونس "سرطان" ينهش قلب العاصمة.. المنظمة الإرهابية تقدم دروسا "ظلامية" لخلق جيل إخوانى جديد.. سياسيون يطالبون بغلق مراكز تفريخ المتطرفين وتتبع مصادر تمويلها.. والتعليم العالى: تعمل بدون ترخيص
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة