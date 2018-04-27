تحرير 369 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه مخدرات بمطروح







مطروح _ حسن مشالي

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 369 مخالفة مرورية وتحصيل 4 ألاف و 700جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 49 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.