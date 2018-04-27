بدء فعالية "تحيا مصر" لمكافحة مرض فيرس سى بنادى سموحة فى الإسكندرية

بدء فعالية "تحيا مصر" لمكافحة مرض فيرس سى بنادى سموحة فى الإسكندريةالجمعة، 27 أبريل 2018 03:03 م
جانب من الحضور
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بدأت منذ قليل فعالية صندوق تحيا مصر بعنوان حياه كريمة للإنسان لمكافحة فيرس سى المقامة بنادى سموحة بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والنائب فرج عامر ومساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
وتشمل الفعالية ، تكريم أسر الشهداء والمعاقين أصحاب البطولات الرياضية كما تشمل على ماراثون للجرى .
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