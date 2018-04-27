بث مباشر لاجتياز الشبان الفلسطينيين السياج الحدودية بين غزة والأراضى المحتلة







كتب: محمد الأحمدى

يقدم اليوم السابع بث مباشر لاجتياز الشبان الفلسطينيون ظهر اليوم السياج الحدودية بين قطاع غزة والأراضى المحتلة.

وتمكن عددًا من "الشباب الثائر" باجتياز الجدار التى تضعه قوات الاحتلال، على حدود قطاع غزة والأراضى المحتلة، وفى وقت سابق أصيب أكثر من 350 شخصا اليوم الجمعة.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلى بنشر تعزيزات عسكرية إضافية عند الحدود وسط استنفار أمنى كثيف .

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى، فى المواجهات الدائرة على الحدود بين قطاع غزة والأراضى المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة فى بيان: "استشهد مواطن لا يزال مجهول الهوية برصاصة فى الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة".

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا المنظمة للاحتجاجات على تحركات الجمعة اسم "جمعة الشباب الثائر"، بينما قام المنظمون بإقامة خيام كبيرة على مسافة نحو 300 متر من السياج الفاصل، بعدما كانت هذه الخيام على بعد نحو 700 متر من الحدود.