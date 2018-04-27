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"المصالحة الروسى": وفرنا مرورًا آمنًا لقوافل المساعدات الإنسانية إلى درعا

الجمعة، 27 أبريل 2018 03:22 ص
"المصالحة الروسى": وفرنا مرورًا آمنًا لقوافل المساعدات الإنسانية إلى درعا جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية


موسكو أ ش أ
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قال رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، اللواء يورى يفتوشينكو، إن المركز وفر مرورًا آمنًا لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إلى منطقتى الطيبة وتل شهاب فى ريف درعا.

وأكد يفتوشينكو - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس - وصول المواد الغذائية والمنزلية إلى سكان هاتين المنطقتين، بوزن إجمالى للشحنة الإنسانية وصل إلى 214 طنًا، مشيرًا إلى أن الأطباء العسكريين الروس، قدموا خلال الساعات الـ24 الماضية، المساعدة الطبية إلى 114 مواطنًا، بينهم 34 طفلاً.

وأوضح أنه، خلال الساعات الـ24 الماضية، عاد 210 أشخاص إلى منازلهم فى محافظة حمص، وفى محافظة دير الزور 440 شخصًا، وفى الغوطة الشرقية 237 شخصًا.

 


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المصالحة الروسى

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