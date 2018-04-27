المرصد: مفاوضات روسية مع المعارضة لتسليم مناطق التماس مع داعش بريف دمشق

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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن قادة عسكريين روس يجرون مفاوضات مع مسلحى المعارضة فى ريف دمشق الجنوبى لتسليمهم مناطق التماس مع تنظيم داعش بهدف فتح جبهة جديدة ضد التنظيم من تلك المناطق.

وأضاف المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة أن القوات السورية استقدمت تعزيزات إلى جنوب دمشق لبدء هجوم عنيف ضد التنظيم بعد رفضه الانسحاب من تلك المناطق.

وفى محافظة دير الزور، أفاد ناشطون سوريون بأن طائرات التحالف الدولى شنت غارات على مواقع للتنظيم فى بلدة "هجين" بريف دير الزور الشرقى، مشيرين إلى وصول تعزيزات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن لتلك المنطقة تمهيدا لبدء الهجوم للسيطرة على ما تبقى من مناطق تحت سيطرة التنظيم الإرهابى على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.