الكويت: سمحنا للسفارة الفلبينية بزيارة مواطنيها المتهمين باختراق سيادة بلادنا

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أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، أن السلطات الكويتية سمحت للسفارة الفلبينية بزيارة المواطنين الفلبينيين الملقى القبض عليهم ، والذين استعانت بهم السفارة الفلبينية ، وقاموا بأعمال خارقة للسيادة والقوانين الكويتية، وشكلت ممارساتهم تدخلا بالشؤون الداخلية للكويت ، الأمر الذى أوقعهم تحت طائلة القانون ، مشيرا الى أن التحقيقات معهم لازالت جارية.

وقال الجارالله ـ فى تصريح صحفى مساء الخميس - إن وزارة الخارجية الكويتية إطلعت على مذكرة وزارة الخارجية الفلبينية، والتى تم نشرها فى وسائل الإعلام من قبل الجانب الفلبينى حول لقاء سفير دولة الكويت لدى الفلبين بوزير خارجيتها أول أمس ، معربا عن الاستغراب لتداول مثل هذه المذكرات الرسمية بوسائل الإعلام وبغير القنوات المعتادة والمعتمدة لها.

وأضاف أن الكويت ممثلة بوزارة الخارجية قد تعاملت مع ما شهدته العلاقات مؤخرا بروية وحكمة عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن ما اتخذته من إجراءات، والتى كان آخرها اعتبار سفير الفلبين شخصا غير مقبول به ، جاء بعد أن استلم السفير مذكرتى احتجاج تتضمن إحداها طلب بتسليم وزيرة الخارجية أسماء عدد ممن شارك فى أعمال تمس سيادة الكويت، وتعد تدخلا فى شئونها الداخلية، وتخالف قوانينها فى خرق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول ، ولا سيما المادة 41 من اتفاقية فيينا.

وأكد أن الكويت لن تقبل بأى شكل من الأشكال المساس بسيادتها والتدخل فى شئونها الداخلية، وستتعامل معه بكل حزم، مؤكدا أن القوانين المعمول بها فى الكويت التى يقيم على أرضها 3 ملايين و169 ألف و381 وافدا من 195 جنسية مختلفة، تحفظ حقوقهم وتصون أمنهم وكرامتهم وحريتهم، بما يوفره القضاء الكويتى الشامخ والعادل المستقل والمشهود له بالنزاهة من ضمانة لتنفيذ ذلك القانون.

وأشار إلى رغبة الكويت فى التوقيع على اتفاقية لتنظيم العمالة مع الفلبين، والتى تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى فى مانيلا مؤخرا؛ وذلك فى إطار حرص الكويت على استمرار علاقات الصداقة والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين.

ورد الجارالله على النقاط التسع الواردة فى مذكرة وزارة خارجية الفلبين التى تم نشرها ؛ حيث قال إن لدى وزارة الداخلية الكويتية خط ساخن يعمل على مدى 24 ساعة لتلقى البلاغات وطلب النجدة، ويتم التجاوب مع تلك البلاغات بسرعة فائقة وكفاءة، كما يتم متابعة ومراقبة أداء القائمين على هذا الخط لضمان الكفاءة، كما تم انشاء مركز إيواء نموذجيا وعلى مستوى راق يقدم خدمات متطورة وتسهيلات للعمالة التى تواجه مشاكل مع كفلائهم تشمل الإقامة والمأكل والحماية وكامل الحرية ، وهو المركز الذى يميز الكويت على بقية الدول ، بعد أن أشاد به العديد من المراقبين التابعين لهيئات ووكالات حقوق الإنسان العالمية خلال زيارتهم للمركز.

وأضاف أن وزارة الداخلية الكويتية تتفاعل بشكل سريع وفعال مع كافة البلاغات المقدمة لها، وفق إجراءات صارمة ومتابعة حثيثة، يتم من خلالها متابعة كل بلاغ والإجراء الذى يتم فيه ، مبديا استعداد الجهات الكويتية المختصة للتعاون مع سفارة الفلبين للمساعدة فى الطلبات المعلقة من العمال الفلبينيين المتعثرين.