الكويت ترحب باللقاء التاريخى بين رئيسى الكوريتين وتوقيعهما اتفاق سلام







الكويت (أ ش أ)

رحبت الكويت اليوم الجمعة، باللقاء التاريخى الذى جمع رئيسى كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، وأسفر عن التوقيع على اتفاق سلام بين البلدين.

وأشاد مصدر مسئول فى وزارة الخارجية الكويتية، بشجاعة الزعيمين وسعيهما لنزع فتيل التوتر فى منطقة شبه الجزيرة الكورية، مرحبا بما صدر عن القمة من بيان، يكمل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة ‏النووية مع نهاية هذا العام، ويؤكد نهاية الأعمال العدائية بين البلدين بكافة أشكالها، الأمر الذى سيعيد إلى منطقة شبه الجزيرة الكورية وإلى العالم آمنه واستقراره.

وأعرب المصدر عن الأمل فى أن يشكل هذا الاتفاق التاريخي، بما تضمنه من قرارات هامة، نموذجا لوضع نهاية لما يشهده العالم من نزاعات وبؤر توتر لينعم بالأمن والاستقرار.