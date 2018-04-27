الرئيس اللبنانى يصل مقر وزارة الخارجية لمتابعة سير الانتخابات النيابية







كتب محمد شعلان

وصل الرئيس اللبنانى ميشال عون، الى مقر وزارة الخارجية لمتابعة سير الانتخابات النيابية اللبنانية.

كانت قد انطلقت فى تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت بيروت المرحلة الأولى فى عملية تصويت اللبنانيين بالخارج والتى تجرى لأول مرة فى تاريخ لبنان، وإن القاهرة ستكون المحطة الأولى فى هذا الاقتراع التاريخى الذى سيمارسه المنتشرون اللبنانيون الذين تسجلوا للإدلاء بأصواتهم بالخارج فى ست دول عربية هى: إضافة الى مصر، كل من السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، وسلطنة عمان.

وتستمر عملية الاقتراع فى هذا اليوم إلى الساعة الحادية عشرة بتوقيت لبنان.