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الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع دول الجوار

الجمعة، 27 أبريل 2018 08:12 م
الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع دول الجوار الرئيس السوداني عمر حسن البشير


(أ ش أ)
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أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع دول الجوار عبر الحدود المشتركة لتبادل المنافع.

وأوضح البشير، خلال مخاطبته الوفد الشعبى لولاية كسلا، ببيت الضيافة بالخرطوم، خصوصية العلاقة مع دولة إريتريا، ووصف العلاقة بين البلدين بالممتدة، وقال إن الخرطوم وقفت وستقف مع أسمرا ومع الشعب الإريتري، إذا ما تم تبادل تلك الرعاية للمصالح من جانب إريتريا.

ونوه البشير، بأن العلاقات بين السودان وتشاد أصبحت مثالا يحتذى لجعل الحدود نقاطا للتواصل وليست للاحتراب.

 


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