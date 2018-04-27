video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 أبريل 2018 02:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تبدى قلقها بشأن زيادة المهاجرين مع تشديد أوروبا الرقابة

الجمعة، 27 أبريل 2018 01:10 ص
الجزائر تبدى قلقها بشأن زيادة المهاجرين مع تشديد أوروبا الرقابة عناصر من الشرطة الجزائرية


الجزائر (رويترز)
إضافة تعليق

ذكر وزير الداخلية الجزائرى، الخميس، أن بلاده تتوقع وصول مزيد من المهاجرين غير الشرعيين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بعدما جعل الاتحاد الأوروبى الوصول إلى القارة أمرا أكثر صعوبة.

وأغلق اتفاق بين الاتحاد الأوروبى وتركيا عام 2016 الطريق البحرى إلى الجزر اليونانية والذى سلكه قرابة مليون مهاجر فى 2015. كما انخفضت حالات المغادرة من ليبيا، أحدث نقطة انطلاق رئيسية، بفضل دعم التكتل لخفر السواحل الليبي. وتساعد إيطاليا تونس أيضا لمنع مغادرة القوارب.

وقال وزير الداخلية حسان قاسيمى إن عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وصلوا إلى الجزائر لكن يمكن الحديث عن مئات الآلاف فى المستقبل القريب بعد إغلاق أوروبا أبوابها.

وأضاف أن الحل ليس إغلاق الحدود من جهة وترك المهاجرين يموتون على الجانب الآخر، معبرا عن قلق الجزائر من تنامى أعداد المهاجرين غير الشرعيين.

وأفاد بأن بلاده، التى لديها حدود طولها 2500 كيلومتر مع مالى والنيجر، أنفقت 20 مليون دولار فى السنوات الثلاث الماضية للتصدى لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من منطقة الساحل فرارا من الحرب وانعدام الأمن والفقر، وقال إن بلاده لم تتلق مساعدة من أحد وتتعامل مع الوضع من مواردها الخاصة.

كما رفض الاتهامات التى توجهها الجماعات الحقوقية، ومنها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بأن المهاجرين تم ترحليهم إلى طريق الهلاك، وقال "لسنا نازيين... المهاجرون لا يموتون فى الجزائر لكن المئات منهم توفى على أبواب أوروبا".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 5 أشخاص بسبب السيول جنوب غرب الجزائر

الجزائر

أخبار الجزائر

زيادة المهاجرين

أوروبا




لا تفوتك
الرئيس السيسى تعليقا على آثار الأمطار: سنكثف جهودنا لتلافيها

الرئيس السيسى تعليقا على آثار الأمطار: سنكثف جهودنا لتلافيها

أبو بكر الجندى: 1.8 مليون فدان أراضى متعدى عليها.. واسترددنا مليونا

أبو بكر الجندى: 1.8 مليون فدان أراضى متعدى عليها.. واسترددنا مليونا

البورصة تواصل تحقيق مستويات تاريخية.. رأس المال السوقى يتجاوز تريليون جنيه.. محسن عادل: تحسن الاقتصاد وارتفاع أحجام التداول ومشتريات الأجانب وراء الصعود.. وخبراء: ستستمر مع الإصلاح الاقتصادى والطروحات الحكومية

البورصة تواصل تحقيق مستويات تاريخية.. رأس المال السوقى يتجاوز تريليون جنيه.. محسن عادل: تحسن الاقتصاد وارتفاع أحجام التداول ومشتريات الأجانب وراء الصعود.. وخبراء: ستستمر مع الإصلاح الاقتصادى والطروحات الحكومية

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

ترامب فى حقل البطاطس.. "تايم" تحتفى بفلاحة إسبانية لشبهها بالرئيس الأمريكى

ترامب فى حقل البطاطس.. "تايم" تحتفى بفلاحة إسبانية لشبهها بالرئيس الأمريكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة