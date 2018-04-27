video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 أبريل 2018 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التعاون الإسلامى: زيارة وفد بروكسل لحشد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

الجمعة، 27 أبريل 2018 02:01 م
التعاون الإسلامى: زيارة وفد بروكسل لحشد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى منظمة التعاون الإسلامى


الرياض (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف العثيمين، اليوم الجمعة، أن زيارة وفد من اللجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية إلى بروكسل، يأتى فى إطار حشد الدعم الدولى للجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية برعاية دولية متعددة الأطراف، وفق جدول زمنى محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأوضح العثيمين فى بيان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الزيارة جاءت لدعوة الدول التى لم تعترف بدولة فلسطين إلى المبادرة بالاعتراف بها وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها، ودعم انضمام فلسطين للمنظمات والاتفاقيات الدولية وضرورة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يلتقى وفد المنظمة، الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيريني، وذلك فى إطار التحرك والتواصل مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية لنقل رسالة القمة الإسلامية الاستثنائية التى انعقدت فى 13 ديسمبر 2017 فى اسطنبول، فيما يخص موقفها الرافض لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها ولأى محاولات لتغيير الوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدس المحتلة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمين عام التعاون الإسلامى: الدول العربية تنبهت منذ وقت مبكر لآفة الإرهاب

التعاون الاسلامى

اخبار التعاون الاسلامى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

الاحتلال الاسرائيلى




لا تفوتك
عبد الهادى القصبى يحذر ياسر برهامى من جر الصوفية لصراعات جانبية

عبد الهادى القصبى يحذر ياسر برهامى من جر الصوفية لصراعات جانبية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

التعليم: تصحيح امتحانات النقل أولاً بأول.. ولا تهاون مع الغش

التعليم: تصحيح امتحانات النقل أولاً بأول.. ولا تهاون مع الغش

نادين تعود للفن بعد 17 عاما من الاعتزال بمسلسل "ليالى أوجينى"

نادين تعود للفن بعد 17 عاما من الاعتزال بمسلسل "ليالى أوجينى"

أولياء أمور يكشفون تسريب امتحانات المدارس الدولية بالمجلس الثقافى البريطانى

أولياء أمور يكشفون تسريب امتحانات المدارس الدولية بالمجلس الثقافى البريطانى

التفاصيل الكاملة لدعوة كمال الهلباوى "المرفوضة" لإجراء مصالحة مع الإخوان

التفاصيل الكاملة لدعوة كمال الهلباوى "المرفوضة" لإجراء مصالحة مع الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة