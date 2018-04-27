التعاون الإسلامى: زيارة وفد بروكسل لحشد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى







الرياض (أ ش أ)

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف العثيمين، اليوم الجمعة، أن زيارة وفد من اللجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية إلى بروكسل، يأتى فى إطار حشد الدعم الدولى للجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية برعاية دولية متعددة الأطراف، وفق جدول زمنى محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأوضح العثيمين فى بيان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الزيارة جاءت لدعوة الدول التى لم تعترف بدولة فلسطين إلى المبادرة بالاعتراف بها وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها، ودعم انضمام فلسطين للمنظمات والاتفاقيات الدولية وضرورة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يلتقى وفد المنظمة، الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيريني، وذلك فى إطار التحرك والتواصل مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية لنقل رسالة القمة الإسلامية الاستثنائية التى انعقدت فى 13 ديسمبر 2017 فى اسطنبول، فيما يخص موقفها الرافض لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها ولأى محاولات لتغيير الوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدس المحتلة.