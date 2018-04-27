اضبط مخالفة.. عمود كهرباء مائل يهدد حياة المواطنين بالغربية

اضبط مخالفة.. عمود كهرباء مائل يهدد حياة المواطنين بالغربيةالجمعة، 27 أبريل 2018 03:00 ص
عمود الكهرباء
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ما زال مسلسل الإهمال مستمر من قبل إدارة كهرباء مدينة زفتى بمحافظة الغربية بالرغم من تكرار الشكاوى وعدم حلها وآخرها وجود عمود كهرباء مائل على وشك السقوط، مما يشكل خطر داهم على أهالى المنطقة.
وقال أحمد منصورة 35 سنة أحد أهالى المنطقة، إن العمود المائل يقع ناحية المقابر فى مدخل أول شارع من المقابر الذى يفصل بين مقابر المسلمين والأقباط على بعد أمتار من الورش الصناعية والذى قد ينذر بكارثة حيال سقوطه وتسببه فى ماس أو شرار.
وناشد الأهالى مديرية الكهرباء بسرعة رفع العمود واستبداله بآخر حفاظا على الأرواح.
من جانبه صرح اللواء محمد شوقى بدر رئيس مركز ومدينة زفتى لـ"اليوم السابع" أنه تم التواصل مع شركة الكهرباء وسيتم تغير العمود وتثبيته حفاظا على أرواح المواطنين.
عمود كهرباء مائل يهدد حياة المواطنين
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