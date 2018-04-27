استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزةالجمعة، 27 أبريل 2018 04:57 م
شاب فلسطينى مصاب - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى، برصاصة فى الرأس فى المواجهات الدائرة على الحدود بين قطاع غزة والأراضى المحتلة.
وتمكن عددًا من "الشباب الثائر" باجتياز الجدار التى تضعه قوات الاحتلال، على حدود قطاع غزة والأراضى المحتلة، وفى وقت سابق أصيب أكثر من 170 شخصا اليوم الجمعة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة فى بيان: "استشهد مواطن لا يزال مجهول الهوية برصاصة فى الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة".
وأطلقت الهيئة الوطنية العليا المنظمة للاحتجاجات على تحركات الجمعة اسم "جمعة الشباب الثائر"، بينما قام المنظمون بإقامة خيام كبيرة على مسافة نحو 300 متر من السياج الفاصل، بعدما كانت هذه الخيام على بعد نحو 700 متر من الحدود.
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