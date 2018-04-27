إنشاء مركز طبى جديد بحى الضواحى لمواكبة منظومة التأمين الصحى ببورسعيد

إنشاء مركز طبى جديد بحى الضواحى لمواكبة منظومة التأمين الصحى ببورسعيدالجمعة، 27 أبريل 2018 01:12 ص
السعيد رخا رئيس حى الضواحى ببورسعيد
إضافة تعليق
أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى ببورسعيد، خلال تصريحات صحفية بأنه تفقد إنشاء المركز الطبى الجديد التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل الكائن بشارع البترول .
ولفت إلى أن الشركة المنفذة واصلت العمل فى مراحل إنشاء المركز حيث بدأت بوضع المجسات لإختبار التربة ضمن الأعمال التحضيرية لبدء الحفر .
وقال أن المعدات التابعة للحى قامت برفع الرمال وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بالمنطقة تمهيدا للبدء فى أعمال إنشاء المركز الطبى الذى سيكون ضمن ثلاث مراكز طبية تشارك فى منظومة التأ مين الصحى الشامل .
وأضاف رخا بأنه جارى العمل بتطوير مركز طبى فاطمه الزهراء والمركز الطبى بمنطقه بنك الإسكان والمركز الطبى الذى يتم إنشاؤه حاليا بمنطقه الرحاب .
وتابع أن المنظومه الجديده ستبدا فى تقديم خدماتها للمواطنين أول يوليو القادم لتكون الأولى على مستوى الجمهوريه التى تطبق المنظومه الجديده .
إضافة تعليق
البورصة تواصل تحقيق مستويات تاريخية.. رأس المال السوقى يتجاوز تريليون جنيه.. محسن عادل: تحسن الاقتصاد وارتفاع أحجام التداول ومشتريات الأجانب وراء الصعود.. وخبراء: ستستمر مع الإصلاح الاقتصادى والطروحات الحكومية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة