إنشاء مركز طبى جديد بحى الضواحى لمواكبة منظومة التأمين الصحى ببورسعيد







بورسعيد – محمد فرج

أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى ببورسعيد، خلال تصريحات صحفية بأنه تفقد إنشاء المركز الطبى الجديد التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل الكائن بشارع البترول .

ولفت إلى أن الشركة المنفذة واصلت العمل فى مراحل إنشاء المركز حيث بدأت بوضع المجسات لإختبار التربة ضمن الأعمال التحضيرية لبدء الحفر .

وقال أن المعدات التابعة للحى قامت برفع الرمال وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بالمنطقة تمهيدا للبدء فى أعمال إنشاء المركز الطبى الذى سيكون ضمن ثلاث مراكز طبية تشارك فى منظومة التأ مين الصحى الشامل .

وأضاف رخا بأنه جارى العمل بتطوير مركز طبى فاطمه الزهراء والمركز الطبى بمنطقه بنك الإسكان والمركز الطبى الذى يتم إنشاؤه حاليا بمنطقه الرحاب .

وتابع أن المنظومه الجديده ستبدا فى تقديم خدماتها للمواطنين أول يوليو القادم لتكون الأولى على مستوى الجمهوريه التى تطبق المنظومه الجديده .