إزالة 124 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز طما فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج،إزالة 124 حالة تعدى علي الأراضي الزراعية بمساحة أكثر من 4 أفدنة في حملات مكبرة بناحية مركز ومدينة طما خلال الأسبوع الماضى،وذلك في إطار جهود المحافظة للتصدى لظاهرة التعديات علي الأراضي الزارعية وأملاك الدولة والحفاظ عليها .

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان له،أن الحملات تمت بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية،ومهندسى الإدارة الزراعية بطما وحماية الأراضي،ومركز شرطة طما،ومباحث المركز،وقطاع أمن الشمال.

وأسفرت الحملات عن إزالة 124 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بناحية جزيرة طما،بمساحة 4 فدان و20 قيراط و20 سهم،وجاري أعمال المتابعة بصفة دورية وإزالة التعديات.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والتصدي لأى تعديات علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فورا،وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك .