إدارة مرور الإسكندرية تقيم إشارات مرور جديدة لعبور المشاة بطريق القبارى

إدارة مرور الإسكندرية تقيم إشارات مرور جديدة لعبور المشاة بطريق القبارىالجمعة، 27 أبريل 2018 12:27 ص
اشارات المرو-ارشيفية
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أقامت مديرية أمن الإسكندرية وإدارة مرور الإسكندرية إشارات مرور إلكترونية جديدة وذلك فى إطار برنامج مديرية أمن الإسكندرية للحد من حوادث الطرق ورفع معدلات الأمن والسلامة.
ووجه اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير امن الإسكندريه بضرورة إنشاء إشارات مؤمنه لعبور المشاة بجميع المناطق الخطرة لعبور المشاه على الطرق السريعه، وقامت ادارة المرور ( قسم التخطيط ) بانشاء إشارة مؤمنة لعبور المشاه بمنطقة طريق القباري امام الموقف الجديد.
كما تم الانتهاء من اعمال تطوير إشارة ميدان المطافي دائرة قسم شرطة العطارين نظرا لعدم تلبية الإشارة الحالية لعملية عبور المشاه بخلاف بعض التداخلات المرورية للاتجاهات فقد تم الحرص في الوضع الحالي للإشارة علي أعلي معدلات الامن والسلامة.
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