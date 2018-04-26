600 طالب بشمال سيناء يحضرون برنامج قوافل وزارتى الشباب والتعليم ببئر العبد







شمال سيناء ـ محمد حسين

حضر اليوم 600 طالب ثانوى، من أبناء محافظة شمال سيناء، برنامج المحاضرات الدراسية ضمن فعاليات قوافل وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة فى شمال سيناء، والذى تواصل لليوم الثانى فى مركز بئر العبد بشمال سيناء، تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور سليمان شميط، مدير إدارة بئر العبد التعليمية، إن المحاضرين يلقون دروسهم فى مختلف المواد الدراسية على مدار اليوم، فى قاعات مدرسة بئر العبد الصناعية، لافتا إلى أن الطلبة حرصوا على المشاركة بالحضور من "الروضة، ومدينة بئر العبد، ونجيلة، وقاطية ورابعة، ورمانة".

وأشار مدير إدارة بئر العبد التعليمية، إلى أن عمل القوافل التعليمية فى بئر العبد بدأ أمس ويتواصل حتى مساء غدا الجمعة، تحت إشراف ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، والدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل المديرية، وإيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، والمحاضرون من مقدمى البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى بقيادة، سيد مصطفى سيد المشرف العام على القافلة.