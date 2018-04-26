50 إماما من وزارة الأوقاف فى حوار مفتوح بمكتبة الإسكندرية







الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية لقاءً حواريًا مع خمسين إمامًا من أئمة وزارة الأوقاف المصرية، الممثلين لعدد من محافظات مصر مثل: شمال سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، والبحيرة، والأقصر، وأسوان، وغيرها، فضلاً عن مشاركة عدد من واعظات وزارة الأوقاف.

و أشار بيان صادر من مكتبة الاسكندرية اليوم ، الى أن اللقاء الذى أداره ممدوح مبروك؛ رئيس مبادرة التنمية بمكتبة الإسكندرية، قد تضمن نقاشًا مفتوحًا حول عدد من القضايا. بدأ اللقاء بكلمة للدكتور ماجد موريس؛ استشارى الطب النفسى حول موضوع "ضبط المصطلحات النفسية فى المجتمع المصري"، ثم قدم الدكتور محمود عزت؛ نائب مدير إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، عرضًا لموقع ذاكرة مصر المعاصرة الإلكتروني. وتحدث الدكتور محمد الجمل؛ أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة الإسكندرية عن "تراث العمارة فى الحضارة الإسلامية". واختتم فضيلة الشيخ أحمد تركي؛ مدير عام مراكز التدريب بوزارة الأوقاف اللقاء بالحديث عن موضوع "قراءة فى الخطاب الدينى والعلوم المستقبلية".

يُذكر أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التعاون مع وزارة الأوقاف المصرية فى برنامج "المجابهة الفكرية للتطرف" الذى تبنته مكتبة الإسكندرية منذ عام 2015.

كما تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع النادى النوبى العام بالإسكندرية احتفالية بعنوان "التراث النوبي"، على مدار يومى الأربعاء والخميس 2 و3 مايو 2018، بمكتبة الإسكندرية.

تأتى الاحتفالية فى إطار "سلسلة فعاليات التعددية الوطنية للشعب المصري"، إيمانًا بدور مكتبة الإسكندرية فى نشر الثقافة والتراث المصرى لجمهور المكتبة، وقد تم اختيار التراث النوبى كنموذج فريد لثقافة محلية تمثل طرازًا متفردًا من التراث الحضارى بما أنتجه من طراز معمارى متميز وبما يحتويه من القصص والسير والعادات والتقاليد والحرف وغيرها من فروع الفلكلور الأخرى.

كما يعكس الفن النوبى خصوصية الثقافة النوبية، حيث إن أهل النوبة عملوا على الحفاظ على موروثهم الفنى والثقافى والغنائى والجمالى وصونه وتوريثه للأجيال الجديدة.

وتتضمن احتفالية التراث النوبى أنشطة مختلفة، منها معرض للمشغولات اليدوية النوبية وعروض استعراضية وغنائية من الفلكلور النوبي.

كما تشمل الاحتفالية سلسلة من المحاضرات التى تتناول الثقافة النوبية، تقام خلال يومى الاحتفالية، بقاعة الأوديتوريوم، بمدخل المكتبة الرئيسي، ومنها محاضرة بعنوان "العادات والتقاليد فى بلاد النوبة"، يلقيها عبد الوهاب جابر؛ باحث فى تاريخ النوبة، وأخرى بعنوان "اللغة النوبية وخصائصها"، يلقيها محمد عمر طه؛ شاعر نوبى ومتخصص فى اللغة النوبية، ومحاضرة بعنوان "عمارة البيت النوبي"، ويلقيها الدكتور وليد فؤاد عمر مصطفى؛ أستاذ التصميم البيئى بقسم العمارة، كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية.

كما تضم الاحتفالية محاضرة بعنوان "معالم وحضارة بلاد النوبة"، يلقيها الدكتور أسامة عبد الوارث؛ مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع ونائب رئيس المنظمة العربية للمتاحف والمدير السابق لمتحف النوبة بأسوان، وتأتى المحاضرة الأخيرة بعنوان "الحدوتة النوبية: حواديت زينب كوتود نموذجًا"، يلقيها عادل موسى أخصائى توثيق التراث اللامادى بمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى بمكتبة الإسكندرية ومعد كتاب "حواديت زينب كوتود".

كما سيتم عقد حلقة نقاش حول كتاب بعنوان "رحلة فى زمان النوبة: دراسة للنوبة القديمة ومؤشرات التنمية المستقبلية".

وتختتم احتفالية "التراث النوبي" يوم الخميس مساءً بحفل موسيقى يحييه اثنين من أبرز المطربين المعاصرين النوبيين وهما؛ الفنان حسن الصغير والفنان أحمد إسماعيل؛ حيث يقدم الفنانين مجموعة من الأغانى النوبية المشهورة والتى تتمتع بإيقاع مميز وذلك للإسهام فى نشر الفنون والثقافة النوبية لدى الشباب.