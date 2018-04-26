14 طالبا وطالبة روسيين يختتمون دراستهم للغة العربية بجامعة أسيوط







أسيوط ـ محمود عجمى

أشاد الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما قدمه الوفد الطلابى الروسى من نموذج مشرف للشباب الروسى خلال فترة إقامتهم بالجامعة لقضاء فترة دراسية استمرت لمدة شهرين لدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية، والتى تميز خلالها سلوكهم بالاجتهاد والالتزام والتحضر فى السلوك الشخصى.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عبد اللطيف بأعضاء الوفد الروسى، وذلك نيابةً عن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ طاهر حسن مدير مكتب رئيس الجامعة و14 طالبا وطالبة من جامعتي داغستان وبيتاجورسيك الروسيتين إلى جانب المشرفة على الوفد ومدرسة تعليم اللغة الروسية.

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لأعضاء الوفد خلال إقامتهم بالجامعة انطلاقا من إيمانها بأهمية الانفتاح العلمي والثقافي بين الجامعة والجامعات الأخرى، ودور التبادل الطلابي فى إقامة علاقات طيبة بين الشعوب والمساهمة فى التعرف على العادات والتقاليد والحضارات المختلفة.

وأوضح الدكتور صلاح أبو الهوى منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز تعليم اللغة الروسية، أن ذلك الوفد هو الوفد الروسي الثلاثين خلال سنوات علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا، والتي يرجع تاريخها إلى أكثر من 23 عاماً والتي تعد إحدى النقاط المضيئة فى علاقات جامعة أسيوط الدولية والتي تنفرد بها على مستوى الجامعات المصرية.

ونوه أن الفترة الدراسية المخصصة للطلاب تضمنت إلى جانب البرامج التعليمية عددا من الرحلات والزيارات الثقافية والترفيهية لزيارة أهم المعالم السياحية في محافظة أسيوط وفى العاصمة المصرية، وذلك لتشجيع السياحة الروسية إلى مصر والتعريف بما تتمتع به مصر من معالم سياحية وأثرية مميزة.