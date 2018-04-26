وكيل تموين المنيا: الموافقة على تشغيل 23 مخبز جديد

وكيل تموين المنيا: الموافقة على تشغيل 23 مخبز جديدالخميس، 26 أبريل 2018 02:17 م
الدكتور محمود يوسف وكيل تموين المنيا
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أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن الموافقة على تشغيل 23 مخبز جديد بمراكز المحافظة وسيبدأ دخولهم الخدمة بداية مايو المقبل وذلك لزيادة الطلب على شراء الخبز وسعياً نحو استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة.
وأضاف أن تلك المخابز وكان عددها 27 مخبز كانت قد حصلت على موافقة بالتشغيل فى اللجنة العليا عام 2016 وانهوا كافة إجراءات الترخيص واستيفاء كافة الضوابط المطلوبة ومطابقتها لاشتراطات التشغيل والمواصفات المحددة واستلام الماكينات وتم تشغيل 4 منهم منذ اشهر قليلة بمركز ملوى وسيتم بدء تشغيل ال23 مخبزا مايو المقبل.
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