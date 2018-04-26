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وكيل تعليم الوادى الجديد: إحلال وتجديد أسوار 9 مدارس

الخميس، 26 أبريل 2018 12:54 م
وكيل تعليم الوادى الجديد: إحلال وتجديد أسوار 9 مدارس إبراهيم التداوي وكيل تعليم الوادي الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، عن بدء احلال وإقامة 9 مدارس بمراكز المحافظة خلال العام المالي الجاري 2018.
 
وأكد إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، فى بيان له ، أنه تم البدء فى انشاء 6 أسوار جديدة للمدارس التي تقع علي الطرق السريعة منها 4 أسوار بمركز الخارجة ومدرسة موط الثانوية للبنين بمركز الداخلة ومدرسة قرية ذخيرة للتعليم الأساسي بمركز بلاط.
 
وأضاف التداوي، أنه تقرر إعادة تأهيل 3 مدارس بتكلفة 6 مليون جنيه، هي الخارجة الثانوية بنات، وموط التجارية، والعاشر من رمضان للتعليم الأساسي بمركز الداخلة مؤكدا على انتهاء جميع هذه المشروعات خلال الفترة القليلة المقبلة، لتدخل الخدمة مباشرة العام الدراسي المقبل.
 
 
 

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