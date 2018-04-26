وكيل تعليم الأقصر يحضر تكريم أوائل الطلبة بمدرسة إسنا الفنية الفندقية

وكيل تعليم الأقصر يحضر تكريم أوائل الطلبة بمدرسة إسنا الفنية الفندقيةالخميس، 26 أبريل 2018 06:21 م
جانب من الحفل
إضافة تعليق
شهد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، نيابة عن الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، حفل تكريم الطلاب الحاصلين على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة أوائل الطلبة والذى أقيم بمدرسة اسنا الفنية الفندقية والخدمات السياحية، وذلك بحضور اللواء علاء بدران رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد اللطيف أحمد وكيل المديرية، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وقيادات إدارة اسنا التعليمية.
ومن جانبه، أشاد بخيت فى كلمته بالمستوى المتقدم لطلاب الأقصر هذا العام وما حققوه من مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى العديد من المسابقات العلمية والثقافية وطالبهم بالاستمرار فى التقدم لتحقيق رفعه الوطن.
إضافة تعليق
تفاصيل نجاح أول عملية زراعة عضو ذكرى وكيس صفن فى العالم.. 11 طبيبا بأمريكا ينقلون الجلد والعضلات والأوتار والأعصاب والأوعية الدموية من متبرع ميت خلال 14 ساعة.. ويؤكدون: استعادة وظائفه الجنسية خلال أشهر
بطولات نساء اليمن فى زمن الحرب " الحلقة السادسة" .. المرأة فى تعز.. بطلة على جبهة القتال.. داليا: تخرجت فى كلية الطب وشاركت فى إسعاف أبطال المقاومة.. الحاجة فاطمة: زغردت يوم وداع أبنائى الشهداء الثلاثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة