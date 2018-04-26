وكيل تعليم الأقصر يحضر تكريم أوائل الطلبة بمدرسة إسنا الفنية الفندقية







الأقصر – أحمد مرعى

شهد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، نيابة عن الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، حفل تكريم الطلاب الحاصلين على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة أوائل الطلبة والذى أقيم بمدرسة اسنا الفنية الفندقية والخدمات السياحية، وذلك بحضور اللواء علاء بدران رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد اللطيف أحمد وكيل المديرية، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وقيادات إدارة اسنا التعليمية.

ومن جانبه، أشاد بخيت فى كلمته بالمستوى المتقدم لطلاب الأقصر هذا العام وما حققوه من مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى العديد من المسابقات العلمية والثقافية وطالبهم بالاستمرار فى التقدم لتحقيق رفعه الوطن.