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وصول و سفر 5292 راكب و معتمر و تداول 802 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

الخميس، 26 أبريل 2018 09:58 ص
وصول و سفر 5292 راكب و معتمر و تداول 802 شاحنة بموانىء البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية


جنوب سيناء فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين مسرة و الحرية2 و على متنهم 472 راكب و 43 شاحنة بضائع و 22 شاحنة عفش ركاب و 9 سيارة كما تغادر السفينتين عمان و الرياض و على متنهم 202 راكب و 38 شاحنة بضائع و 13 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين عمان و نما اكسبريس و على متنهم 224 راكب و 85 شاحنة بضائع و 6 شاحنة عفش ركاب و 12 سيارة وغادرت السفينة محبة و على متنها 971 معتمر متجهة الى ميناء ينبع و ثلاث سفن أخرى و هى مسرة ، الحرية2 ، نما اكسبريس و على متنهم 299 راكب و 155 شاحنة بضائع و 13 سيارة.

على جانب أخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 956 راكب منهم 88 معتمر و تداول 104 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 311 راكب منهم 43 معتمر و 1 باص عمرة و 11 براد و 11 تريلا و 1 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 346 راكب و 16 براد و 19 تريلا و 2 سيارة و 2 باص جيت فيما غادرت ثلاث سفن و هى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنهم 299 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 20 براد و 27 تريلا و 2 باص جيت.

 


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