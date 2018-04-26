وزيرا خارجية روسيا والأردن يبحثان الوضع فى سوريا 3 مايو المقبل







موسكو (أ.ش.أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى سيبحث يوم 3 مايو المقبل خلال زيارته إلى روسيا مع نظيره الروسى سيرجى لافروف الوضع فى جنوب سوريا.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفى الأسبوعى اليوم الخميس: " من المقرر أن تبدأ زيارة عمل لوزير خارجية الأردن أيمن الصفدى إلى روسيا فى 2 مايو المقبل، حيث سيبحث مع سيرجى لافروف فى سوتشى مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية وآفاق التعاون الروسى الأردنى ".

وأضافت " من المتوقع أن تحتل الأوضاع فى سوريا مركز الصدارة فى هذه المباحثات ، مع التركيز على ما يحدث فى الجنوب السورى وأداء منطقة خفض التصعيد هناك".