وزيرا خارجية روسيا والأردن يبحثان الوضع فى سوريا 3 مايو المقبل

وزيرا خارجية روسيا والأردن يبحثان الوضع فى سوريا 3 مايو المقبلالخميس، 26 أبريل 2018 04:04 م
سوريا - أرشيفية
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى سيبحث يوم 3 مايو المقبل خلال زيارته إلى روسيا مع نظيره الروسى سيرجى لافروف الوضع فى جنوب سوريا.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفى الأسبوعى اليوم الخميس: " من المقرر أن تبدأ زيارة عمل لوزير خارجية الأردن أيمن الصفدى إلى روسيا فى 2 مايو المقبل، حيث سيبحث مع سيرجى لافروف فى سوتشى مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية وآفاق التعاون الروسى الأردنى ".
وأضافت " من المتوقع أن تحتل الأوضاع فى سوريا مركز الصدارة فى هذه المباحثات ، مع التركيز على ما يحدث فى الجنوب السورى وأداء منطقة خفض التصعيد هناك".
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