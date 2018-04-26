نادى العلوم بجامعة المنيا يحصد ثلاث مراكز أولى فى مؤتمر علمى بجامعة دمياط







كتب فريق المحافظات

حصد نادى العلوم بجامعة المنيا على الثلاث مراكز الأولى فى المؤتمر العلمى الثانى الطلابى للأبحاث والابتكارات العلمية بجامعة دمياط والذى أقامته بالتعاون مع جامعة دلتا للعلوم والتكنولوجيا، بعنوان "علماء المستقبل" تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبمشاركة طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وصرح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، فى بيان بأن الجامعة شاركت فى المؤتمر بثمانية أبحاث علمية طلابية، حيث حصل الطالب عبد الرحمن جمال فخرى بكلية الزراعة، على المركز الأول فى مجال العلوم الإنسانية، وحصل الطالب على أحمد عبد العظيم بكلية الطب على المركز الثانى فى المجال الهندسى، كما حصلت الجامعة على المركز الثالث فى المجال الطبى للطالب ماريو ماجد نادى بكلية الصيدلة، مشيراً إلى أنه تم قبول نشر أبحاث الطلاب المشاركين من الجامعة بالمجلة العلمية للمؤتمر لكل من الطالب مينا صموئيل منير، ومحمد أحمد بهنساوى، وهاجر عصام طه بكلية السياحة والفنادق بالجامعة، ومينا رجائى اسكندر بكلية العلوم، وأحمد محمد مصطفى بكلية الزراعة.

وجاءت مشاركة جامعة المنيا فى المؤتمر بإشراف عام من الدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، كما أشرف على تدريب الطلاب وإعدادهم للمسابقة الدكتور هانى العربى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعماد زكى مدير عام رعاية الطلاب، وأميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافى والفنى، والدكتور أمير ماهر مسئول نادى العلوم، وإشرف على الطالبات الدكتورة جهاد إبراهيم بكلية التربية.



فى مؤتمر علمى بجامعة دمياط



فى مؤتمر علمى بجامعة دمياط