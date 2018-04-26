ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط ــ عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 14 سفينة بضائع عامة، و بذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .



وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم، مغادرة القطار رقم 2481 و القطار رقم 2448 بـحمولة إجمالية 2427 طن قمح، كما غادرت 72 سيارة نقل محملة بـ 3267 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 180450 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21281 طنا .



وفى سياق متصل، استقبل الميناء فى الثالثة مساء أمس، قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم المواسير في قاع البحر .

كما شملت حركة الصادر من الميناء، 8300 طن يوريا و5000 طن فوسفات، 5000 طن ملح و3000 طن حديد بليت، و350 طن بصل و700 طن سماد كبريتات أمونيوم.