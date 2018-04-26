ميشال عون: لبنان يستضيف القمة العربية التنموية والاقتصادية فى يناير 2019







كتبت آمال رسلان

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، خلال جلسة مجلس الوزراء الذى انعقد صباح اليوم الخميس، فى بعبدا أن "لبنان يستضيف فى يناير 2019 القمة العربية التنموية والاقتصادية فى دورتها الرابعة".

وقال عون لمجلس الوزراء، إنه شدد خلال القمة العربية على "أهمية الحوار العربى لحل المشاكل ونحن فى لبنان لدينا تجربة فى ذلك"، مشيرا إلى أن "قرارات القمة العربية تجاوبت مع الرغبة اللبنانية وتضمنت فقرات مهمة تدعم لبنان فى المرحلة الراهنة".

أما فى ما يتعلق بالانتخابات النيابية، فأمل بأن تكون كل التحضيرات اللوجستية قد أنجزت لخوض الانتخابات، لافتا إلى أننا "لاحظنا كما لاحظ كثيرون بعض الممارسات التى لا تظهر إلا بالمواسم الانتخابية وقد نبهت اللبنانيين منها"، متمنيا أن ينجح فى الانتخابات من يختاره الشعب اللبنانى الذى له وحده أن يختار ممثليه.