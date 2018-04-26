موريتانيا تتسلم مساعدات جزائرية لصالح اللاجئين الماليين

موريتانيا تتسلم مساعدات جزائرية لصالح اللاجئين الماليينالخميس، 26 أبريل 2018 05:00 ص
مساعدت انسانية_ صورة أرشيفية
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تسلم الهلال الأحمر الموريتانى، مساء الأربعاء، بمدينة باسكنو شرقى موريتانيا مساعدات مقدمة من نظيره الجزائرى لصالح اللاجئين الماليين المتواجدين على الأراضى الموريتانية.
وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن المساعدات، التى تشمل ستة عشر طنا من المواد الغذائية و8000 كيلوجرام من الأدوية تدخل فى إطار العمليات ألإنسانية ألتى تقوم بها وحدة التنسيق والاتصال فى منطقة الساحل والتى استفاد منها اللاجؤون الماليين فى بوركينا فاسو والنيجر..
واشاد ساهر محى الدين ، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمساعدات، وتوقع أن تعزز الجهود التى تقوم بها المفوضية من اجل توفير المستلزمات الض رورية للاجئين.ش
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