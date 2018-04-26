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الخميس، 26 أبريل 2018 12:50 م
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منظمة التحرير: إسرائيل لا تقيم اعتبارا لقيمة حياة وحقوق الشعب الفلسطينى

الخميس، 26 أبريل 2018 12:33 م
منظمة التحرير: إسرائيل لا تقيم اعتبارا لقيمة حياة وحقوق الشعب الفلسطينى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى


رام الله (أ ش أ)
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قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى "إن النظام القضائى الإسرائيلى ينهار عندما يتعلق الأمر بالإرهاب والإجرام الإسرائيلى تجاه الضحايا الفلسطينيين خاصة الأطفال" .

وأضافت عشراوى - فى تصريح صحفى اليوم الخميس "أن هذه الجرائم التى ترتكب باستمرار بحق الشعب الفلسطينى الأعزل من قبل الجيش الإسرائيلى والمستوطنين المتطرفين هى نتيجة مباشرة لاستفحال ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية"، مشددة على أن إسرائيل وعلى مدار تاريخها لا تقيم اعتبارا لقيمة حياة وحقوق وحريات الشعب الفلسطينى بكاملة .

وتابعت: "أن المأساة تتجلى فى الحكم على الطفلة عهد التميمى 8 أشهر؛ لوقوفها فى وجه جندى اقتحم منزلها، بينما يحكم 9 أشهر على الجندى قاتل الفتى الأعزل نديم نوارة فى 15 مايو من العام 2014، فى مفارقة تؤكد أن الإفلات من العقاب الذى تتميز به إسرائيل كدولة ينطبق على الأفراد المجرمين بمن فيهم الجيش والمستوطنين".

وأوضحت أن التشويه الجلى والواضح للعدالة والنظام القضائى الإسرائيلي، يخضع لعنصرية وتطرف الاحتلال ونظامه المبنى على (الأبرتهايد) الذى تمثله حكومة التطرف الإسرائيلية وجنودها ومستوطنوها.

ودعت - فى ختام تصريحها - المجتمع الدولى لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ لوقف هذه الممارسات غير القانونية، التى تتناقض مع أبسط قواعد العدالة والقيم الإنسانية والأخلاقية ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها.

 


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