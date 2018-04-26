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مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: إيران جندت 80 ألف مقاتل شيعى فى سوريا

الخميس، 26 أبريل 2018 05:48 م
مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: إيران جندت 80 ألف مقاتل شيعى فى سوريا سوريا - أرشيفية


(رويترز)
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قال مندوب إسرائيل فى الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن إيران جندت أكثر من 80 ألف مقاتل شيعى فى سوريا وإن قاعدة التدريب تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن دمشق.

وأضاف دانى دانون لمجلس الأمن الدولى وهو يرفع خريطة أن إيران أنشأت قاعدة تدريب قرب دمشق.

وقال "ما تستطيعون رؤيته هنا هو مركز إيران المركزى للحشد والتجنيد فى سوريا. هناك ما يفوق 80 ألف مسلح شيعى فى سوريا تحت السيطرة الإيرانية. فى هذه القاعدة التى تبعد ما يزيد قليلا عن خمسة أميال عن دمشق يتدربون للقيام بأعمال إرهابية فى سوريا وأنحاء المنطقة".

 


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