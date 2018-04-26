مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين فى قصف للمعارضة على أحياء سكنية بدمشق

مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين فى قصف للمعارضة على أحياء سكنية بدمشقالخميس، 26 أبريل 2018 08:51 ص
جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
أعلن مركز المصالحة الروسى، اليوم الخميس، مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين جراء قصف مسلحين من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على أحياء سكنية فى العاصمة دمشق.
وأضاف المركز وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن نحو 63 ألفا من سكان غوطة دمشق الشرقية عادوا إلى منازلهم، مشيرا إلى أن الوضع فى الغوطة الشرقية يتجه نحو الاستقرار وذلك مع تواصل العمل لتأهيل البنى التحتية وإزالة الألغام من مدينة دوما.
ويواصل الجيش السورى عملياته ضد مسلحى تنظيم داعش الإرهابى فى أحياء القدم والحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب دمشق وسط عمليات قنص وقصف للقضاء على التنظيم الإرهابى.
إضافة تعليق
فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يحقق بنفسه فى قضايا الإهمال بالقاهرة الجديدة بعد كارثة السيول.. الوزير محمد عرفان يفاجئ موظفى محطة الكهرباء ويستمع لشكاوى المواطنيين.. ويؤكد للعاملين: "إحمدوا ربنا إن مفيش حد مات"
ريال مدريد يقترب من نهائى دورى أبطال أوروبا بثنائية فى ملعبه المفضل أليانز أرينا.. بايرن ميونخ يواصل السقوط أمام الفريق الملكى فى ليلة سيئة للدون رونالدو.. الميرنجى يُحقق الفوز 150 بقدم أفضل مدافع هداف
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة