مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين فى قصف للمعارضة على أحياء سكنية بدمشق







موسكو (أ ش أ)

أعلن مركز المصالحة الروسى، اليوم الخميس، مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين جراء قصف مسلحين من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على أحياء سكنية فى العاصمة دمشق.

وأضاف المركز وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن نحو 63 ألفا من سكان غوطة دمشق الشرقية عادوا إلى منازلهم، مشيرا إلى أن الوضع فى الغوطة الشرقية يتجه نحو الاستقرار وذلك مع تواصل العمل لتأهيل البنى التحتية وإزالة الألغام من مدينة دوما.

ويواصل الجيش السورى عملياته ضد مسلحى تنظيم داعش الإرهابى فى أحياء القدم والحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب دمشق وسط عمليات قنص وقصف للقضاء على التنظيم الإرهابى.