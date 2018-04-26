مصرع 5 أشخاص بسبب السيول جنوب غرب الجزائر







الجزائر (أ ف ب)

تسببت الأمطار الغزيرة التى هطلت على مناطق جنوب غرب الجزائر الثلاثاء والأربعاء، فى مصرع 5 أشخاص جرفتهم السيول، كما غمرت مياه الفيضانات عدة مساكن، بحسب ما أفادت الحماية المدنية الجزائرية الخميس.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية، أنها انتشلت جثتين لشخص يبلغ الستين من العمر ولطفل يبلغ التاسعة، كانا على متن سيارة جرفتها مياه واد فى قرية مريجة ليل الأربعاء الخميس فى ولاية تيارت (340 كلم جنوب غرب الجزائر).

وأضاف بيان الحماية المدنية أن "عملية البحث عن ضحية ثالثة تبلغ من الثالثة من العمر كانت برفقتهم متواصلة".

وفى البيض المنطقة الصحراوية الواقعة على بعد 800 كلم جنوب غرب الجزائر، جرفت سيول وادى سفاى سيارة كان على متنها 4 أشخاص، توفى3 منهم، ونجا واحد "هو من أخبر الحماية المدنية والدرك الوطنى بغرق مرافقيه فى الوادى" بحسب ما أكد مسئول فى الحماية المدنية، وتم العثور على الضحايا على بعد 10 كيلومترات من الطريق.

وتدخلت الحماية المدنية فى عدة ولايات خاصة فى تيارت لانقاذ أشخاص حاصرتهم المياه وهم فى سياراتهم، او فى بيوتهم.