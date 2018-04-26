مصرع عامل وإصابة أخر فى مشاجرة بسبب الأطفال بجرجا فى سوهاج







سوهاج ـ محمود مقبول

شهدت قرية كوم أشكيلو دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج منذ قليل وقوع مشاجرة بين بيت حسن وبيت القعوات بسبب لعب الأطفال نتج عن المشاجرة وفاة عامل من الطرف الأول وإصابة الطرف الثانى تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وتم فرض طوقا أمنيا بالمنطقة لمنع تجدد الإشتباكات بينهما.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المديرؤ لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل وإصابة أخر فى مشاجرة بدائرة مركز جرجا.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث مركز جرجا بوقوع مشاجرة بين م . أ . م . ينتمى لبيت حسن وم . م . ع ينتمى لبيت القعوات بسبب لعب الأطفال نتج عن ذلك وفاة الأول وإصابة الثانى عقب تعدى الطرف الثانى عليه بحديده.

تم ضبط المتهم الثانى ونقله للمستشفى نتيجة إصابته وتم التحفظ على الأداة المستخدمة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.