مصرع طالب أثناء لعب كرة القدم فى المنوفية

مصرع طالب أثناء لعب كرة القدم فى المنوفيةالخميس، 26 أبريل 2018 10:09 ص
جثة - أرشيفية
إضافة تعليق
لقى طالب مصرعة أثناء لعبه كرة القدم بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد "م.هـ.م.ع" طالب مقيم دائرة المركز جثة هامدة.
وبالانتقال والفحص وسؤال كل من عم المتوفى عامل، أفاد بأنه أثناء قيام نجل شقيقه بلعب الكرة رفقة زملائه سقط أرضاً مغشياً عليه وتوفى قبل وصوله إلى المستشفى، ولم يتهم أحدا ونفى الشبهة الجنائية.
وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
إضافة تعليق
فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يحقق بنفسه فى قضايا الإهمال بالقاهرة الجديدة بعد كارثة السيول.. الوزير محمد عرفان يفاجئ موظفى محطة الكهرباء ويستمع لشكاوى المواطنيين.. ويؤكد للعاملين: "إحمدوا ربنا إن مفيش حد مات"
ريال مدريد يقترب من نهائى دورى أبطال أوروبا بثنائية فى ملعبه المفضل أليانز أرينا.. بايرن ميونخ يواصل السقوط أمام الفريق الملكى فى ليلة سيئة للدون رونالدو.. الميرنجى يُحقق الفوز 150 بقدم أفضل مدافع هداف
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة