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مصرع طالب أثناء لعب كرة القدم فى المنوفية

الخميس، 26 أبريل 2018 10:09 ص
مصرع طالب أثناء لعب كرة القدم فى المنوفية جثة - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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لقى طالب مصرعة أثناء لعبه كرة القدم بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد "م.هـ.م.ع" طالب مقيم دائرة المركز جثة هامدة.

 

وبالانتقال والفحص وسؤال كل من عم المتوفى عامل، أفاد بأنه أثناء قيام نجل شقيقه بلعب الكرة رفقة زملائه سقط أرضاً مغشياً عليه وتوفى قبل وصوله إلى المستشفى، ولم يتهم أحدا ونفى الشبهة الجنائية.

 

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


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