محمد صبحى يبدأ لقاءه بطلبة كلية تربية الإسكندرية بشعار عائلة ونيس

محمد صبحى يبدأ لقاءه بطلبة كلية تربية الإسكندرية بشعار عائلة ونيسالخميس، 26 أبريل 2018 01:10 م
الفنان محمد صبحى - أرشيفية
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فاجأ الفنان محمد صبحى، جمهوره من طلبة كلية التربية، بجامعة الإسكندرية، أثناء دخوله الندوة الثقافية المقرر عقدها اليوم ، بحضور عميد الكلية الدكتور محمد أنور، بشعار عائلة ونيس أبناء أعزائى فلذات أكبادى.
وطالب صبحى، طلاب كلية التربية بترديد شعار عائلة ونيس فأجابوه "بابا ونيس ماما مايسة إحنا ولادكم هنرفع راسكم"، الأمر الذى اثار إعجاب صبحى، وقام بالتصفيق لهم.
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