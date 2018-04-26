محمد صبحى يبدأ لقاءه بطلبة كلية تربية الإسكندرية بشعار عائلة ونيس







الإسكندرية – هناء أبو العز

فاجأ الفنان محمد صبحى، جمهوره من طلبة كلية التربية، بجامعة الإسكندرية، أثناء دخوله الندوة الثقافية المقرر عقدها اليوم ، بحضور عميد الكلية الدكتور محمد أنور، بشعار عائلة ونيس أبناء أعزائى فلذات أكبادى.

وطالب صبحى، طلاب كلية التربية بترديد شعار عائلة ونيس فأجابوه "بابا ونيس ماما مايسة إحنا ولادكم هنرفع راسكم"، الأمر الذى اثار إعجاب صبحى، وقام بالتصفيق لهم.