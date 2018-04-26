video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 أبريل 2018 10:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج :اجتماع مجلس المحافظين يناقش تعديل الحدود مع "الوادى الجديد"

الخميس، 26 أبريل 2018 09:38 ص
محافظ سوهاج :اجتماع مجلس المحافظين يناقش تعديل الحدود مع "الوادى الجديد" أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قال الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج أن اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سوف يناقش طلب المحافظة للموافقة علي تعديل حدودها الإدارية مع محافظة الوادي الجديد ، بالإضافة الي متابعة إنشاء المناطق اللوجستية بالمحافظات وإقامة معارض " أهلا رمضان " استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم ، ومحاربة الغلاء وتخفيض الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين

وأضاف المحافظ  فى بيان له ، أن المجلس سيتطرق لمناقشة تركيب عدادات مسبقة الدفع لدور العبادة والهيئات والمصالح الحكومية لتحصيل استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي ، وكذلك مناقشة الإجازات بدون مرتب للمصريين العاملين بالخارج ، وتخصيص مساحة من الأرض بجانب كل قرية من أملاك الدولة لإقامة مشروعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار .

وأضاف أنه سيتم أيضا مناقشة آليات تنفيذ القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية اراضي الجمهورية ، وسيتناول المجلس الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي 2017/ 2018 ، وكذلك موقف اجراءات حقوق الدولة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، كما سيناقش خطة تطوير التعليم ما قبل الجامعي.

وفى سياق متصل ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بتسليم قطعة ارض بمساحة 5 أفدنة لإقامة وحدة مرور طما عليها بتكلفة 7 مليون جنية ضمن الخطة الاستثمارية ، وذلك فى اطار خطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين .

وقال المحافظ  فى بيان له ، أن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل شعار احترام واعلاء قيمة المواطن وتوفير كافة الخدمات له بصورة لائقة داخل المصالح الخدمية ، مما يحقق مناخ جاذب للتنمية والاستثمار ، ويمنحنا دفعة قوية لإستكمال مسيرة التطوير والتنمية الشاملة علي ارض المحافظة .

 ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما إن المشروع يضع مركز طما علي خريطة التنمية الشاملة بالمحافظة ، ويرفع العبء عن كاهل المواطنين بطما وقراها ويخفف الضغط عن وحدات المرور بجهينة وطهطا ، وتم اليوم تسليم الأرض المخصصة لإقامة وحدة مرور طما تمهيدا للبدء في أعمال الإنشاء.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أيمن عبد المنعم: إقبال كبير على معرض "صنع فى سوهاج 3"

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مجلس المحافظين

الوادى الجديد




لا تفوتك
بالأرقام..نص مشروع موازنة هيئة التنمية السياحية بقيمة 7 مليار جنيه

بالأرقام..نص مشروع موازنة هيئة التنمية السياحية بقيمة 7 مليار جنيه

فيديو وصور.. الرش بالماء عقاب مخالفة المشاة للإشارة الحمراء فى الصين

فيديو وصور.. الرش بالماء عقاب مخالفة المشاة للإشارة الحمراء فى الصين

فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يحقق بنفسه فى قضايا الإهمال بالقاهرة الجديدة بعد كارثة السيول.. الوزير محمد عرفان يفاجئ موظفى محطة الكهرباء ويستمع لشكاوى المواطنيين.. ويؤكد للعاملين: "إحمدوا ربنا إن مفيش حد مات"

فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يحقق بنفسه فى قضايا الإهمال بالقاهرة الجديدة بعد كارثة السيول.. الوزير محمد عرفان يفاجئ موظفى محطة الكهرباء ويستمع لشكاوى المواطنيين.. ويؤكد للعاملين: "إحمدوا ربنا إن مفيش حد مات"

ريال مدريد يقترب من نهائى دورى أبطال أوروبا بثنائية فى ملعبه المفضل أليانز أرينا.. بايرن ميونخ يواصل السقوط أمام الفريق الملكى فى ليلة سيئة للدون رونالدو.. الميرنجى يُحقق الفوز 150 بقدم أفضل مدافع هداف

ريال مدريد يقترب من نهائى دورى أبطال أوروبا بثنائية فى ملعبه المفضل أليانز أرينا.. بايرن ميونخ يواصل السقوط أمام الفريق الملكى فى ليلة سيئة للدون رونالدو.. الميرنجى يُحقق الفوز 150 بقدم أفضل مدافع هداف

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

صور.. عطر كيم كاردشيان الجديد مجسم لجسدها العارى

صور.. عطر كيم كاردشيان الجديد مجسم لجسدها العارى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة