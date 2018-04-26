محافظ سوهاج :اجتماع مجلس المحافظين يناقش تعديل الحدود مع "الوادى الجديد"







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سوف يناقش طلب المحافظة للموافقة علي تعديل حدودها الإدارية مع محافظة الوادي الجديد ، بالإضافة الي متابعة إنشاء المناطق اللوجستية بالمحافظات وإقامة معارض " أهلا رمضان " استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم ، ومحاربة الغلاء وتخفيض الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين

وأضاف المحافظ فى بيان له ، أن المجلس سيتطرق لمناقشة تركيب عدادات مسبقة الدفع لدور العبادة والهيئات والمصالح الحكومية لتحصيل استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي ، وكذلك مناقشة الإجازات بدون مرتب للمصريين العاملين بالخارج ، وتخصيص مساحة من الأرض بجانب كل قرية من أملاك الدولة لإقامة مشروعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار .

وأضاف أنه سيتم أيضا مناقشة آليات تنفيذ القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية اراضي الجمهورية ، وسيتناول المجلس الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي 2017/ 2018 ، وكذلك موقف اجراءات حقوق الدولة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، كما سيناقش خطة تطوير التعليم ما قبل الجامعي.

وفى سياق متصل ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بتسليم قطعة ارض بمساحة 5 أفدنة لإقامة وحدة مرور طما عليها بتكلفة 7 مليون جنية ضمن الخطة الاستثمارية ، وذلك فى اطار خطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين .

وقال المحافظ فى بيان له ، أن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل شعار احترام واعلاء قيمة المواطن وتوفير كافة الخدمات له بصورة لائقة داخل المصالح الخدمية ، مما يحقق مناخ جاذب للتنمية والاستثمار ، ويمنحنا دفعة قوية لإستكمال مسيرة التطوير والتنمية الشاملة علي ارض المحافظة .

ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما إن المشروع يضع مركز طما علي خريطة التنمية الشاملة بالمحافظة ، ويرفع العبء عن كاهل المواطنين بطما وقراها ويخفف الضغط عن وحدات المرور بجهينة وطهطا ، وتم اليوم تسليم الأرض المخصصة لإقامة وحدة مرور طما تمهيدا للبدء في أعمال الإنشاء.