محافظ السويس: الدفع بـ20 سيارة لكسح مياه الأمطار من شوارع المحافظة

محافظ السويس: الدفع بـ20 سيارة لكسح مياه الأمطار من شوارع المحافظةالخميس، 26 أبريل 2018 02:35 م
سيارة كسح المياه
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أكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أنه وجه اللواء مهندس طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق مع الجهات المعنية وغرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع هيئة الأرصاد لمتابعة حالة الجو.
وقال محافظ السويس، إنه أصدر توجيهات لرؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع المجتمع المدني والشركات لاستمرار كسح المياه المتراكمة بالشوارع على مستوى الـ5 أحياء والتأكيد على إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، لمتابعة أعمال الكسح.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم الدفع بـ20 سيارة لكسح مياه الأمطار من الأحياء والشركات وبعض الشركات وتوجيهها للشوارع والمناطق التي تحتاج لشفط المياه منها بالتنسيق مع رؤساء الأحياء.
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