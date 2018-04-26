مبادرة التعايش السلمى بصعيد مصر تفوز بالمركز الأول على الجمهورية

الأقصر – أحمد مرعى

فازت مبادرة التعايش السلمى بصعيد مصر، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، لمبادرات السلام المجتمعى التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة لعام 2017 – 2018، من خلال برنامج "بنكمل بعض".

وفى هذا الصدد قال كلا من سامح ثابت وهناء كمال مؤسسين المبادرة إنه بدأ التفكير فى تنفيذ تلك المبادرة بعد التعارف بيننا فى إحدى ورش العمل التى تنظمها مؤسسات المجتمع المدنى فى محافظة الأقصر، حيث كان موضوع الورشة عن التعلم الإبداعى مع الأطفال، وتحدثنا معا عن ظروف قريتها التى تقع فى محافظة قنا، وأنهم يعانون من مشكلات سببها التباعد بين الاطفال المسلمين والمسيحيين، ففكرنا سوياً فى البدء بتنفيذ ورش مشتركة للأطفال بدلاً من حالة الانغلاق التى تسود بين أطفال القرية، وكان ذلك فى أكتوبر من العام الماضى.

وأضاف مؤسسا المبادرة: "تحدثنا معهم على مفاهيم التعاون والعمل الجماعى وقبول الآخر وشرعنا فى تغيير سلوكياتهم بالفن وعمل مسرح عرائس وجولات كشفية، واستمر عملنا مع الأطفال، حتى تعرفنا على صفحة مؤسسة "أديان"، وهى مؤسّسة لبنانية مستقلّة يمتد نشاطها، إقليمياً ودوليا من خلال ثلاثة أقسام هى "معهد المواطنة وإدارة التنوّع" و"الشؤون العامة"، و"المجتمع والإعلام"، وتعمل "أديان"على تعزيز مفاهيم السلام، والتماسك الاجتماعى والتضامن الرُّوحى بين الأفراد والجماعات، عبر علاقات إيجابية، وقمنا بالتقدم فى تطبيق مؤسسة أديان على صفحتهم على الانترنت من خلال موقع تعددية، ووقع الاختيار علينا من بين قصص عديدة، واجتزنا الاختبار الشخصى للمؤسسة، وحضروا لتصوير برنامج عن التغيير الذى حدث لأطفال القرية وتقاربهم وتكوين فرق كرة قدم سوياً.

وأكدا سامح ثابت وهناء كمال: "تمت استضافتنا فى برنامج رأى عام الذى يقدمه الاعلامى عمرو عبد الحميد ,وتم تكريمنا من مؤسسات مجتمع مدنى كمؤثريين فى المجتمع، ومن ثم تقدمنا لبرنامج "بنكمل بعض" التابع لوزاره الشباب والرياضه، وكانت المنافسة بين 25 مبادرة على مستوى الجمهورية، وتم التصفيه على 5 مبادرات ومن ثم إلى 3 مبادرات، ثم حصلنا على المركز الاول بين المبادرات".