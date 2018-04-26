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الخميس، 26 أبريل 2018 01:34 م
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قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية لمدينة الطود بالأقصر يومى 28 و29 إبريل

الخميس، 26 أبريل 2018 12:45 م
قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية لمدينة الطود بالأقصر يومى 28 و29 إبريل قافلة طبية - أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه سيتم تنظيم قافلة طبية يومى السبت والأحد القادمين 28 ، 29 من أبريل الجارى بالوحدة الصحية بمركز ومدينة الطود .
 
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة يشارك بها نخبة من الأطباء فى تخصصات النساء والتوليد، الأطفال، العظام، الأسنان، الباطنة، الجراحة العامة، حيث سيتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على جميع الحالات، وصرف العلاج مجاناً، وسيتم تجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.
 
وأشار إلى أن هذه القافلة تأتى فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف القوافل الطبية التى تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم .
 
 
 
 

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