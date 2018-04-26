فيديو.. عاصفة ترابية شديدة بالكويت

فيديو.. عاصفة ترابية شديدة بالكويتالخميس، 26 أبريل 2018 07:44 م
عاصفة ترابية
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أرسل القارئ علاء عادل بدرى، المقيم بمحافظة الجهراء بالكويت، مقطع فيديو يوضح تعرض المحافظة لعاصفة ترابية شديدة.
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