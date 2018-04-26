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فيديو.. خليفة حفتر: ثقة الشعب الليبى كبيرة ونحتاج لتضحيات لتطهير بلادنا

الخميس، 26 أبريل 2018 09:31 م
فيديو.. خليفة حفتر: ثقة الشعب الليبى كبيرة ونحتاج لتضحيات لتطهير بلادنا القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر


كتب: أحمد جمعة
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قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، إن ثقته فى الشعب الليبى أصبحت كبيرة جدا، مؤكدا أن هذا الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى تضحيات كبيرة.

وأكد المشير حفتر، فى تسجيل بثته قناة ليبيا الحدث لكلمته خلال مراسم استقباله بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي شرق البلاد، على ضرورة أن تكون ليبيا خالية من جميع هذه المجموعات التي تعكر صفو حياة الليبيين.

 

ووصل القائد العام للجيش المشير، خليفة بلقاسم حفتر، إلى مطار بنينا الدولى بمدينة بنغازى مساء اليوم الخميس، بعد خضوعه للعلاج بإحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية.

 

 


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