فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا لإجراء أعمال الصيانة

فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا لإجراء أعمال الصيانةالخميس، 26 أبريل 2018 02:22 م
إنقطاع الكهرباء - أرشيفية
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أعلن قطاع كهرباء قنا غرب أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق "شارع مدينة العمال - مخبز مدينة العمال" بمدينة قنا وذلك يوم السبت 28 ابريل من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.
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