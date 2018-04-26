فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا لإجراء أعمال الصيانة







قنا - هند المغربى

أعلن قطاع كهرباء قنا غرب أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق "شارع مدينة العمال - مخبز مدينة العمال" بمدينة قنا وذلك يوم السبت 28 ابريل من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.