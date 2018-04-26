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الخميس، 26 أبريل 2018 03:17 م
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فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا لإجراء أعمال الصيانة

الخميس، 26 أبريل 2018 02:22 م
فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا لإجراء أعمال الصيانة إنقطاع الكهرباء - أرشيفية


قنا - هند المغربى
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أعلن قطاع  كهرباء قنا غرب أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق "شارع مدينة العمال - مخبز مدينة العمال" بمدينة قنا وذلك يوم السبت 28 ابريل من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.

 

 


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