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الخميس، 26 أبريل 2018 09:46 م
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غلق محلات "بلاى ستيشن" فى بورسعيد لمزاولتهم نشاطا بدون تراخيص

الخميس، 26 أبريل 2018 08:47 م
غلق محلات "بلاى ستيشن" فى بورسعيد لمزاولتهم نشاطا بدون تراخيص غلق محلات بلاى إستيشن


بورسعيد – محمد فرج
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أغلقت إدارة الحجز الإدارى بديوان حى العرب ببورسعيد، بعض محلات "الـبلاى ستيشن" بمنطقة أرض العزب ومساكن الكويت لمزاولتهم نشاطا بدون تراخيص.
 
 
 
وقال باسم عمر، رئيس حى العرب، خلال تصريحات صحفية، إن هناك حملات مستمرة لمتابعة رفع الإشغالات والمخالفات بنطاق الحى تحت إشراف محمد الجيار مدير إدارة الإشغالات، خلال الفترة الصباحية والمسائية لإعادة الوجة الحضارى بالشوارع والميادين.
 

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