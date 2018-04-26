غلق محلات "بلاى ستيشن" فى بورسعيد لمزاولتهم نشاطا بدون تراخيص

غلق محلات "بلاى ستيشن" فى بورسعيد لمزاولتهم نشاطا بدون تراخيصالخميس، 26 أبريل 2018 08:47 م
غلق محلات بلاى إستيشن
إضافة تعليق
أغلقت إدارة الحجز الإدارى بديوان حى العرب ببورسعيد، بعض محلات "الـبلاى ستيشن" بمنطقة أرض العزب ومساكن الكويت لمزاولتهم نشاطا بدون تراخيص.
وقال باسم عمر، رئيس حى العرب، خلال تصريحات صحفية، إن هناك حملات مستمرة لمتابعة رفع الإشغالات والمخالفات بنطاق الحى تحت إشراف محمد الجيار مدير إدارة الإشغالات، خلال الفترة الصباحية والمسائية لإعادة الوجة الحضارى بالشوارع والميادين.
إضافة تعليق
البورصة تواصل تحقيق مستويات تاريخية.. رأس المال السوقى يتجاوز تريليون جنيه.. محسن عادل: تحسن الاقتصاد وارتفاع أحجام التداول ومشتريات الأجانب وراء الصعود.. وخبراء: ستستمر مع الإصلاح الاقتصادى والطروحات الحكومية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة