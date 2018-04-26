غلق محلات "بلاى ستيشن" فى بورسعيد لمزاولتهم نشاطا بدون تراخيص







بورسعيد – محمد فرج

أغلقت إدارة الحجز الإدارى بديوان حى العرب ببورسعيد، بعض محلات "الـبلاى ستيشن" بمنطقة أرض العزب ومساكن الكويت لمزاولتهم نشاطا بدون تراخيص.

وقال باسم عمر، رئيس حى العرب، خلال تصريحات صحفية، إن هناك حملات مستمرة لمتابعة رفع الإشغالات والمخالفات بنطاق الحى تحت إشراف محمد الجيار مدير إدارة الإشغالات، خلال الفترة الصباحية والمسائية لإعادة الوجة الحضارى بالشوارع والميادين.