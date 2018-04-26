غرفة شركات السياحة بالأقصر تعترض علي إلغاء الكوبري العلوي الثالث بطريق الكباش







الأقصر – أحمد مرعى

عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالأقصر، إجتماع طارئ اليوم الخميس، بحضور، العميد ايمن الشريف رئيس المدينة، حيث تم إبلاغ رئيس المدينة باعتراض شركات السياحة على قرار إلغاء اقامة الكوبرى العلوى الثالث للسيارات فوق طريق الكباش لخدمة أهالي البر الغربي.

وأكد الخبير السياحى ثروت عجمى، أنه تم التأكيد خلال الإجتماع على ان شركات السياحة تواجه مشكلات كبرى بعد أن تم غلق الطريق الرابط بين الكورنيش وشارعى يوسف حسن ومعبد الكرنك، ووجود صعوبات يومية فى نقل السياح من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بالحافلات، وذلك بعد أن أصبح موقف انتظار الحافلات السياحية أمام معبد الأقصر، عكس الإتجاه القادمة منه الحافلات القادمة بالسياح من معبد الكرنك.

وأضاف ثروت عجمى – في بيان صحفي - إلى أن حالة من التكدس والزحام المرورى، والإرتباك فى تنفيذ البرامج السياحية لزوار الأقصر من سياح العالم، ستستمر مدى الحياة، فى حال عدم إقامة الكوبرى العلوى الثالث فوق طريق الكباش، مؤكداً أن الكوبرى الثالث فوق طريق الكباش الفرعونى، الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر بطول 2700 متر، كان موضوعا بخطة كشف وإحياء الطريق، نافيا المزاعم التى تقول بأنه لم يكن هناك اى مقترحات سابقة لإقامة كوبرى ثالث، مؤكدا بأنه كان شاهدا خلال توليه منصب وكيل المجلس الشعبى المحلى للأقصر، على صدور قرارات نزع ملكية نفذت بالفعل لبعض المنازل بشرق وغرب طريق الكباش، بجانب إزالة مدرسة العروبة الإبتدائية، ومبنى الدفاع المدنى، بهدف عمل الكوبرى العلوى الثالث فوق طريق الكباش، بنسبة ميول تصل إلى 60%.

وناشد ثروت عجمى كافة المؤسسات المعنية، بالتدخل لإقامة الكوبرى العلوى الثالث فوق طريق الكباش، مؤكدا بأن عدم إقامة هذا الكوبرى، هو بمثابة تهديد لمستقبل السياحة بالأقصر.