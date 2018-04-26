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الخميس، 26 أبريل 2018 04:58 م
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ضبط 13 طن تمر هندى فاسدة داخل مصنع ياميش رمضان فى البحيرة

الخميس، 26 أبريل 2018 04:00 م
ضبط 13 طن تمر هندى فاسدة داخل مصنع ياميش رمضان فى البحيرة تمر هندى فاسدة أرشيفية


البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة على الأسواق وضبط المخالفين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

 

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة عن ضبط مصنع لتعبئة ياميش رمضان بكفر الدوار.

 

وضبط بداخل المصنع 13 طنا و250 كيلو تمر هندى بذور مجهول المصدر و864 عبوة لون غذائى صناعى منتهية الصلاحية وتستخدم فى تصنيع التمر هندى بقصد الغش والتدليس .

 

كما تم ضبط 40 شيكارة بيكربونات أمونيوم زنة الشيكارة 25 كيلو منتهية الصلاحية، وكذلك 1500 كيس حنة حمراء زنة العبوة 100 جرام منتهية الصلاحية وتستخدم فى مراحل تصنيع التمر هندى بقصد الغش وتدليس على المستهلك.

 

وتم التحفظ على تلك المضبوطات قبل عرضها للبيع والتداول بسلاسل المحلات الكبرى داخل وخارج المحافظة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9931 لسنة 2018 جنح مركز شرطة كفر الدوار تمهيدا للعرض على النيابة العامة .


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