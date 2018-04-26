ضبط اسطوانات غاز تجارية وسكر تموينى مدعم فى حملة تموينية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بالغربية، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، أسفرت عن ضبط اسطوانات غاز تجارية وسكر تموينى مربوط صرفه على بطاقات التموين ومنظفات صناعية بدون بيانات.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "خميس ح م ا " 46 سنة، صاحب مصنع لتصنيع الطوب الطفلى بقرية بنوفر مركز كفر الزيات بحوزته 60 اسطوانة غاز تجارية سعة 25 كجم بقصد استخدامها فى غير الغرض المخصص فى المحضر رقم 15268 جنح مركز كفر الزيات.

وضبط "محمد ب ا ب" 32 سنة، صاحب مصنع لتصنيع الطوب الطفلى بقرية كفر الشيخ على مركز كفر الزيات مقيم بقرية بنوفر، بحوزته 40 اسطوانة غاز تجارية سعة 25 كيلو بقصد استخدامها فى غير الغرض المخصص فى المحضر رقم 15267 جنح مركز كفرالزيات.

كما تم ضبط "جلال م اهـ" 52 سنة صاحب محل مقررات تموينية بقرية عياش مركز المحلة بحوزته 160 كجم سكر تموينى مربوط صرفه على البطاقات التموينية فى المحضر رقم 28373 جنح مركز المحلة.

وضبط "عيد ا م ح" 48 سنة، صاحب مصنع بدون ترخيص لتصنيع المنظفات الصناعية بقرية كوم مهنى مركز كفر الزيات وبحوزته 65 كرتونة منظفات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات و2500 كرتونة وعبوات فارغة معدة للتعبئة فى المحضر رقم 15266 جنح مركز كفر الزيات.

وأسفرت الحملة عن ضبط خالد م ع د 48 سنة صاحب معمل مخللات بدون ترخيص بشارع طلعت حجاب ثان طنطا، وبحوزته 10 براميل جزر مخلل سعة البرميل 800 كجم فى المحضر 11224 جنح قسم ثان طنطا.

وضبط عادل م ع 56 سنة صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية بقرية دلبشان مركز كفرالزيات، وبحوزته 1760 قرص مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة فى المحضر 15269 جنح مركز كفر الزيات.

وضبط حسن ا ح ق 33 سنة صاحب محل بقالة بشارع التحرير قسم ثالث المحلة، وبحوزته 53 سنة عبوة زبادى ومشروبات غازيه غير صالحه للاستهلاك فى المحضر 3618 جنح قسم ثالث المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.