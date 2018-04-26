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صور.. وزير الدفاع الأمريكى يكشف عن مشاركة جنود فرنسيين فى سوريا

الخميس، 26 أبريل 2018 06:01 م
صور.. وزير الدفاع الأمريكى يكشف عن مشاركة جنود فرنسيين فى سوريا وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس


أ ف ب
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أعلن وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس الخميس، أنه تم إرسال جنود من القوات الخاصة الفرنسية إلى سوريا كتعزيزات خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال ماتيس أمام الكونجرس "لقد أرسل الفرنسيون قوات خاصة إلى سوريا لتعزيز مهمتنا خلال الأسبوعين الماضيين" مضيفا "ستشهدون جهدا جديدا فى وادى الفرات فى الأيام المقبلة".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكى أن الولايات المتحدة "ربما ستأسف" لعدم الاحتفاظ بقوة أمريكية فى سوريا لضمان عدم عودة متشددى تنظيم داعش للظهور.

وأضاف أن أى انسحاب للقوات الأمريكية يعتمد على الظروف، وقال ماتيس للجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ "علينا أن نشكل قوة محلية يمكنها مواصلة الضغط ضد أى محاولة من داعش للعودة.

ولدى سؤاله عما إذا كان وجود شركاء محليين دون قوات أمريكية يشكل مخاطرة قال ماتيس "أنا واثق أننا على الأرجح سنأسف على ذلك".

وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس

 

جانب من كلمة وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
جانب من كلمة وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس

 


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