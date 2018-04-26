صور.. كارثة بيئية فى الإسكندرية بسبب مد خط للصرف الصحى على شاطئ الدخيلة







الإسكندرية جاكلين منير

شهدت منطقة شاطئ الدخيلة غرب الإسكندرية ، كارثة بيئية جديدة ، حيث تم مد خط للصرف الصحى فى إتجاه مياه البحر للصرف على البحر مباشرة وسط اعتراض واحتجاج أهالى المنطقة.

وقال محمد ميدان ، من أهالى المنطقة بالدخيلة لـ" اليوم السابع " أن مد خط الصرف الصحى فى تلك المنطقة هى مشكلة قائمة منذ 3 سنوات ، والأهالى اعترضت على تنفيذ المشروع منذ 3 سنوات ، إلا أن الشركة تمكنت من تنفيذه بالقوة.

وأوضح أن هناك فى مشكلة فى طفح الصرف الصحى بالمنطقة نتيجة وجود عيوب فنية فى محطة الصرف بمنطقة أم زغيو ، مما أدى الى محاولة شركة الصرف الصحى تنفيذ هذا المشروع للتخلص من الفائض و الصرف على البحر.

و قال إن الشركة حاولت ضح الفائض بالخط القديم للصرف الصحى الممتد داخل هيئة ميناء الإسكندرية إلا أن الهيئة رفضت الدخول على الخط القديم من أكثر من 20 عاما.

واستطرد قائلا : اليوم تم التنفيذ فى حماية الشرطة بعد الابلاغ ضد الأهالى بأنهم يعطلون أعمال الشركة ، وتم تحرير محضر شرطة ضد الشركة من بعض الأهالى رقم 3037 لسنه 2018 إدارى الدخيلة يتضررون فيه من تشققات فى منازلهم جراء أعمال حفر المشروع .

ويقول حاتم عبد المنعم ، مقيم بمنطقة شارع البحر بالدخيلة ، تقدمت بشكوى الى رئيس حى العجمى ، ورئيس شركة الصرف الصحى ، إن شركة الصرف الصحى تقوم بالحفر فى الطريق العام لوضع مواسير الصرف الصحى الممتد الى شاطئ الدخيلة ، فى حين أنه كان المقرر للمشروع أن يمتد من شارع المينا الى أرض فضاء بعيدا عن السكان ، إلا أن الشركة غيرت مسار المشروع و اخترقت المواسير وسط المنازل مما تسبب فى تصدعات بالعقارات الموجودة، بالإضافة الى تسببها فى وجود كارثة بيئية مخالفة لنصوص الدستور و قانون البيئة حيث يؤدى الحاق ضرر بالثروة السمكية وما يتبعه من أثار سلبية على الصيادين بالمنطقة.

وتابع: تلك المنطقة من المناطق التى ينتشر بها اليود وهو مشفى لمرضى القلب وحساسية الصدر وهى أيضا من المناطق الصخرية التى تعتبر مأوى للأسماك المهاجرة و أن إلقاء الصرف الصحى يؤدى الى تدمير الثروة السمكية بالمنطقة ويضر بالصيادين وأسرهم ، بعد أن تتحول المنطقة الى بركة ومستنقع لمياه الصرف الصحى ، وطالب بوقف المشروع فورا وتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة للأثر البيئى الضار للمشروع.

ومن جانبه قال اللواء أحمد حجازى ، رئيس الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، إنه قام بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ، لمعاينة الأثر البيئى للتنفيذ المشروع ، وأن اللجنة ستقوم بالمعاينة ورفع تقرير حول الوضع النهائى ، وعليه سيتم رفع مذكرة الى جهاز حماية الشواطئ والمطالبة بوقف المشروع فى حالة وجود ضرر بيئى على الشاطئ ومياه البحر ، مؤكدا أنه لم يتم التنسيق مع الإدارة قبل البدء فى تنفيذ المشروع.

و أكد اللواء محمود نافع ، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، أن المياه التى سيتم صرفها على البحر هى مياه صرف صحى معالجة وغير ضارة ولا تحمل أى ضرر بيئى على المياه أو الثروة السمكية.

وقال فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " ، إن الشركة قامت بتنفيذ المشروع نظرا لتهالك الخط القديم 600 مم والذى كان يمتد داخل ميناء الإسكندرية وتعرض للكسر أكثر من مرة ، فقامت الشركة بإنشاء خط بديل 900 مم لاستيعاب الكميات المتزايدة من الصرف الصحى ، وحاولت الشركة مد الخط بدلا من الخط القديم داخل الميناء ، إلا أن هيئة الميناء رفضت بسبب أعمال التطوير ، وقام الجهاز التنفيذى للمشروعات الصرف الصحى مؤخرا بتنفيذ المشروع خارج أسوار هيئة ميناء الإسكندرية ، من خلال المرور بمنازل الأهالى وهو الطريق الوحيد لتنفيذ المشروع خاصة وأن الأهالى بجانب محطة أم زغيو يشكون من خطر يهدد منازلهم بالغرق والانهيار بسبب طفح مياه الصرف الصحى المستمر على منازلهم ، لضيق اتساع الخط القديم وعدم استيعاب كميات مياه الصرف الصحى.

و أكد رئيس شركة الصرف الصحى على أن الأمر يتم للمصلحة العامة ، خاصة وأن الأهالى بجوار محطة أم زغيو قد تقدموا بشكوى من تراكم مياه الصرف الفائضة عن الخط القديم والتى تهدد منازلهم بالانهيار .



مشروع الصرف الصحى



مد الصرف الى البحر



محاول تنفيذ المشروع



محضر الشرطة



اعمال تنفيذ المشروع



مواسير المجارى على الشاطئ