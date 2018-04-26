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صور.. فلسطينيون يشيعون جثمان الصحفى أحمد أبو حسين

الخميس، 26 أبريل 2018 06:47 م
صور.. فلسطينيون يشيعون جثمان الصحفى أحمد أبو حسين الصحفى الفلسطينى أحمد أبو حسين


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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شيع مئات الفلسطينيين اليوم الخميس، جثمان الصحفى الفلسطينى أحمد أبو حسين متأثراً بجروح أصيب بها أثناء تغطيته لمظاهرة على طول حدود غزة فى مسيرات العودة.

وتمارس قوات الاحتلال الإسرائيلى حربا ضخمة على طول حدود غزة مع العديد من الشبان الفلسطينيين والصحفيين.

وفى سياق متصل، طالب وزير الصحة الفلسطينية جواد عواد، أمس الأربعاء، الأمم المتحدة بسرعة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلى، لوقف اعتداءاتها المتكررة ضد الطواقم الطبية، وسيارات الإسعاف، وطواقم المسعفين، إضافة إلى منع تكرار اقتحام المستشفيات والاعتداء على المرضى فيها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير عواد مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، منسق الشؤون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة جيمى ماكجولدريك، بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية فى فلسطين جيرالد روانكشوب، وذلك بمقر الوزارة فى مدينة رام الله.

تشييع جثمان الصحفى الفلسطينى أحمد أبو حسين
تشييع جثمان الصحفى الفلسطينى أحمد أبو حسين

 

جانب من تشييع الجثمان
جانب من تشييع الجثمان

 

مراسم تشييع الجثمان
مراسم تشييع الجثمان

 

جانب من مراسم تشييع الجثمان
جانب من مراسم تشييع الجثمان

 

 


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