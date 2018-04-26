صور.. طب سوهاج تناقش الوصلات الوريدية لمرضى الغسيل الكلوى







سوهاج محمود مقبول

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل الأولى للتداخلات الكلوية التى تنظمها وحدة الكلى بقسم اﻷمراض الباطنة بكلية الطب تحت عنوان "الوصلات الوريدية لمرضى الغسيل الكلوى".

وأكد رئيس الجامعة فى بداية كلمته على حرص الجامعة إقامة مثل هذه الفعاليات التى من شأنها تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وللمجتمع السوهاجى بشكل عام، بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة الطاقم الطبى ومعاونيهم، وتطوير أداءهم الطبى ومهاراتهم العلمية والعملية، مشيداً بالخدمات التى تقدمها وحدة الكلى وحرصها بأن يكون لها السبق فى تنفيذ هذه الورش التى تهدف الى مناقشة الصعوبات التى تواجه الأطباء أثناء تعاملهم مع مرضى الكلى، وذلك لاكتسابهم مهارات وخبرات بكل ماهو جديد عن تركيب الوصلات الشريانية، ووجود طرق غير تقليدية لعمل هذه الوصلات للحفاظ على حياة المرضى أثناء جلسات الغسيل الكلوى.

وأشار الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب إلى دور الجامعة فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمجتمع، وما تقدمه من دعم لكافة احتياجات المستشفى الجامعى لكى تؤدى دورها على أكمل وجه، مؤكداً على أهمية ورش العمل والمؤتمرات التى تنظمها كافة أقسام الكلية بهدف تعميم الفائدة البحثية والتعليمية للأطباء، ونشر الوعى الصحى بين المواطنين بالأمراض المنتشرة بالمجتمع.

وأوضح كلاً من الدكتور على طه القرياتى رئيس وحدة أمراض وزراعة الكلى، والدكتور أحمد بغدادى رئيس قسم الباطنة ورئيسى ورشة العمل أن برنامج الورشة تضمن مناقشة العديد من الموضوعات الهامة فى هذا المجال، حيث تحدث الدكتور حسين شعيشع عن كيفية الحد من تفاقم أمراض الكلى وأهمية سرعة تشخيص المرض، وناقشت الدكتورة فتينه فاضل الوصلات الوريدية لحديثى الوﻻدة واﻷطفال، كما القى الدكتور زغلول جودة محاضرة عن التعرف على أساسيات استخدام الوصلات الوريدية بأنواعها المختلفة والشروط الواجب مراعتها للمريض ومعرفة مدى إصابته بأمراض أخرى، و تناول الدكتور تامر وحيد محور عينات الكلى وطرق إجراء الفحص وتحليل النتائج ﻻتخاذ قرارات سليمة بخصوص تحديد العلاج المناسب للمرض واستعرض الدكتور أحمد بغدادى كل ماهو جديد وحديث فى علاج ضغط الدم المرتفع وتأثيره على مريض الكلى.

وذكر كلاً من الدكتور نايل عبد الحميد مقرر الورشة والدكتورعماد أبو خبر منسق الورشة أنه حضر كلاً من الدكتورة فتينه فاضل أستاذ طب اﻻطفال ورئيس وحدة التدخلات الكلوية بالجمعية المصرية ﻷمراض وزراعة الكلى، الدكتور حسين شعيشع أستاذ اﻷمراض الباطنة والكلى بجامعة المنصورة، الدكتور زغلول جودة استشاري أمراض الباطنة والكلى وتركيب القساطر الوريدية بدمنهور، والدكتور تامر وحيد استشاري أمراض وزراعة الكلى بجامعة عين شمس، ونخبة من الأساتذة والمتخصصين فى أمراض الباطنة والكلى بالمستشفى الجامعى ومستشفى سوهاج العام.



ورشة العمل الأولى للتداخلات الكلوية



ورشة العمل الأولى للتداخلات الكلوية